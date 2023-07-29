Tekirdağ'da birbirine çarpan elektrik telleri yangına neden oldu Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çıkan yangın, 5 dönümlük arazinin kül olmasına neden oldu. Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangının birbirine çarpan elektrik tellerinden çıktığı belirlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Uzunhacı Mahallesi'nde fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Uzun süren sıcak hava dalgasının ardından çıkan fırtına ise yangına neden oldu. Elektrik telleri yangın çıkardı Perşembe günü çıkan fırtına ve dolu yağışı nedeniyle birbirine çarpan elektrik telleri yangına sebep oldu. Çıkan yangın esen şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede tarım arazisinin büyük bir bölümüne yayılırken 5 dönümlük arazi kül oldu. Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.