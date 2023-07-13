Tekirdağ'da bisiktletli çocuğu araba çarptı

İHA
Dikkatsiz sürücülerin sebebiyet verdiği kazalara bir yenisi eklendi.
Trafikte dikkat etmeyen sürücülerden bir yeni olayın adresi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde semt pazarı çıkışı oldu.
Akşam saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi üzerinde semt pazarı çıkışında Y.B. (19) idaresindeki otomobil, 12 yaşındaki E.K. isimli bisikletli kız çocuğuna çarptı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Çarpmanın etkisiyle yaralanan kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Yaralı çocuk, daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi.
Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.