Tekirdağ'da boşanma davası sonrası silah çekildi

Çerkezköy ilçesindeki çiftin anlaşmalı boşanma davasının ardından, adliye önünde kavga çıktı. Silahın çekildiği kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli geçimsizlik sebebiyle, Özlem ve Ergün Y. çifti anlaşmalı boşanma kararı verdi.

Duruşma sonrasında ise adliye önünde tartışma çıktı. Tartışmada Özlem Y.'nin arkadaşları olduğu belirlenen Hamza D. ce O.A.'nın dahil olduğu kavga giderek büyüdü.

SİLAHLA SALDIRDI

Kavga sırasında aldığı darbe ile burnu kırıldığı belirtilen Hamza D., aracından aldığı tabanca ile Ergün Y.'ye iki el ateş etti.

YARALI HASTANEDE, SALDIRGAN GÖZALTINDA

Silah sesleri üzerine adliyede görevli polisler, taraflara müdahale etti. Bacağından yaralanan Ergün Y., çağırılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından Hamza D., O.A. ve Özlem Y.'yi gözaltına aldı.





























