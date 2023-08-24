Tekirdağ'da cam parçaları yangına sebep oldu Sıcak havaların etkisini gösterdiği Türkiye'de yangınlarla mücadele sürerken bir diğer yandan da cam merceklerinin oluşturduğu yangın kısa sürede büyüdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Sıcak havalar tüm yurtta etkisini gösteriyor... Kavurucu sıcakların etkisini gösterdiği kentlerde bir yandan da orman yangınları etkisini gösteriyor. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde oto sanayi sitesinde yeni bir panik anları yaşandı. Aşırı sıcaklıklarda camların mercek etkisi oluşturması yangına sebep oldu. Cam parçaları yangın çıkardı Aşırı sıcaklıklarda dışarıdaki cam parçalarının mercek etkisi oluşturması nedeniyle araca sıçrayan kıvılcımlar kısa sürede büyüdü. Yangının araç lastiklerine sıçraması nedeniyle kısa sürede ortalığı koku ve duman sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

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