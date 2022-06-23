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- Tekirdağ'da camdan eşek arısı giren otomobil takla attı
Tekirdağ'da camdan eşek arısı giren otomobil takla attı
Otomobiline camdan eşek arısı girdiği için paniğe kapılan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
- 23.06.2022 - 15:12
- Güncelleme : 23.06.2022 - 16:08
Tekirdağ’ın Yakuplu köyü girişinde, Çorlu istikametinden Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Enes Özkan yönetimindeki otomobile, camdan eşek arısı girdi.
Araç içinden bir türlü uzaklaştırılamayan arı, sürücüye zor anlar yaşattı.
Panik kaza getirdi
Sürücünün üzerine gelen eşek arısı panik yaptırdı.
İHA'nın haberine göre Enes Özkan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı.
3 kişi yaralandı
Buğday tarlasına devrilen otomobilde sürücü Özkan’ın yanı sıra yolcular Melek C. ve Hatice T. yaralandı.
Yaralılardan iki yolcu Çorlu Devlet Hastanesi’ne, sürücü de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.