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    Tekirdağ'da çamur yağdı

    Toz taşınması nedeniyle araçların üzerinde lekeler oluştu. Bazı sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken, bazıları soluğu oto yıkamacılarda aldı.
    • AA
    • 29.11.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 15:05
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    Tekirdağ'da çamur yağdı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi, yağmurla birlikte çamur yağışına sahne oldu.

    Kentte sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Yağış nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

    ARAÇLAR TOZLA KAPLANDI

    Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

    Bülent Kaçar, arabasının üzerinin tamamen çamur olduğunu, kendi imkanlarıyla aracını temizleyip işe gittiğini söyledi.

    SAĞANAK DEVAM EDECEK

    Sağanağın yer yer devam ettiği kentte hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor. Sağanağın aralıklarla hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor.

    Tekirdağ'da çamur yağdı ViDEO

    Tekirdağ da çamur yağdı #1

    Tekirdağ da çamur yağdı #2

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