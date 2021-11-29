Toz taşınması nedeniyle araçların üzerinde lekeler oluştu. Bazı sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken, bazıları soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi, yağmurla birlikte çamur yağışına sahne oldu.

Kentte sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Yağış nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

ARAÇLAR TOZLA KAPLANDI

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

Bülent Kaçar, arabasının üzerinin tamamen çamur olduğunu, kendi imkanlarıyla aracını temizleyip işe gittiğini söyledi.

SAĞANAK DEVAM EDECEK

Sağanağın yer yer devam ettiği kentte hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor. Sağanağın aralıklarla hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor.

Tekirdağ'da çamur yağdı ViDEO