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    Tekirdağ’da cesedi bulunan gencin babası gözaltına alındı

    Boş bir arazide başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bulunan gencin, cinayet şüphelisi olarak babası gözaltına alındı. Babanın evinde bulunan tüfek ve fişekler inceleniyor.
    • DHA
    • 25.12.2021 - 14:19
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    Tekirdağ’da cesedi bulunan gencin babası gözaltına alındı

    Tekirdağ’ın Malkara ilçesi kırsal Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide önceki gün ceset görenler durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

    İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş kişinin, Cem M. (27) olduğunu belirledi.

    Olay yerinde inceleme yapan jandarma, boş av tüfeği fişekleri buldu.

    BABASININ ARACI CESEDE YAKIN BİR BÖLGEDE BULUNDU

    Geniş kapsamlı çalışma başlatan jandarma ekipleri, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı.

    Ergene ilçesindeki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde elektrik üzerine iş yeri bulunan Veli M.'nin aracının, oğlunun cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi.

    Jandarmanın Ergene Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi vermesi üzerine polis, Veli M.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı; 1 av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi.

    Tekirdağ’da cesedi bulunan gencin babası gözaltına alındı #1

    CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

    Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Veli M., soruşturmanın yürütüleceği Malkara Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

    Veli M.'nin evinde bulunan av tüfeği ve fişekler inceleniyor.

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