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Tekirdağ’da cesedi bulunan gencin babası gözaltına alındı

Tekirdağ’da cesedi bulunan gencin babası gözaltına alındı

Boş bir arazide başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bulunan gencin, cinayet şüphelisi olarak babası gözaltına alındı. Babanın evinde bulunan tüfek ve fişekler inceleniyor.