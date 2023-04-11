Tekirdağ'da çevreyi kirleten 13 firma kapatıldı, 64 firmaya da 17 milyon lira ceza kesildi Tekirdağ'da çevre kirliliğini önlemek amacıyla denetim ve kontrollerini sürdüren ekipler, 64 firmaya 17 milyon lira ceza kesti.

İHA

Doğayı kirletenlerin gözünün yaşına bakılmıyor.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, çevre kirliliğini önlemek amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, bölgede her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak 1 Ocak 2023 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasındaki ilk 3 aylık dönemde mesai içi ve dışı saatlerde ani, şikâyete esas ya da planlı olmak üzere toplam 378 adet denetim gerçekleştirildi.

64 tesisin Çevre Kanunu'na aykırı faaliyetleri tespit edildi

Söz konusu denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 64 adet tesis hakkında idari yaptırım kararı uygulandı.

Bu firmalardan 15 adet su kirliliği, 16 adet hava kirliliği, 21 adet atık, 5 adet ÇED, 1 adet egzoz, 5 adet toprak kirliliği ve 1 adet de sıfır atık konularında olmak üzere toplam 17 milyon 77 bin 222 lira 24 kuruş para cezası uygulandı.

17 milyon lira ceza: 13 tesis için de faaliyet durdurma kararı

Ayrıca 13 adet tesis için de faaliyet durdurma kararı verildi.

Tekirdağ İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği ve çevreyi kirleten firmalara 2872 sayılı Çevre Kanununa göre gerekli yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.