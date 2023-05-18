Tekirdağ'da cip, yayaya çarpıp takla attı

DHA
Tekirdağ- Malkara kara yolu üzerindeki Ahievren Mahallesi'nde, Tekirdağ yönüne giden Yavuz Yabaş yönetimindeki cip, yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında araç bekleyen 72 yaşındaki Reşat Kuru'ya çarptı.
Talihsiz adama çarpan cip sonra takla attı.
Yaşlı adam hayatını kaybetti
Kazada Kuru yaşamını yitirirken, Yabaş ise hafif yaralandı. Yavuz Yavuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Reşat Kuru'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu. Kazanın ardından olay yerine gelen Reşat Kuru'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.