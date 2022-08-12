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    Tekirdağ’da çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu

    Dar sokakta hızla ilerleyen otomobil, küçük çocuklara adeta dehşeti yaşattı. Sokaktan geçtiği sırada çocukların kaçıştığı otomobilin sürücüsüne ise para cezası kesildi.
    • 12.08.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 15:29
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    Tekirdağ’da çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu

    Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’nden bir görüntü, izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

    Daracık sokakta 34 DZS 384 plakalı otomobili ile aşırı hızla ilerleyen sürücü o sırada oyun oynayan çocukları umursamadı, aralarından geçmeye çalıştı.

    Aracı son anda fark eden iki çocuktan biri duvara yapışarak, diğeri ise geriye kaçarak ölümden kıl payı kurtuldu.

    Jandarma 24 saat geçmeden yakaladı

    O sürücü hemen ihbar edildi.

    Bunun üzerine harekete geçen Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timi, 24 saat geçmeden aracı durdurarak E.Y. adlı sürücüyü yakaladı.

    Tekirdağ’da çocuklar saniye farkıyla ölümden kurtuldular VİDEO

    İfadesinin ardından serbest kaldı

    Jandarma ekipleri, şahsa tehlikeli araç kullanmaktan para cezası kesti.

    Ayrıca Marmaraereğilisi Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan adli işlem başlatıldı.

    İHA’nın haberine göre sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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