Euro
10.116
0.48%
Dolar
8.5644
0.19%
Altın
496.4
0.19%
Borsa
1.35
-0.12%
Bitcoin
326.198
11.77%
EXEN Coin
25.22
1.04%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Tekirdağ’da çocukların çaldığı parayı kullanan kadınlar tutuklandı

    Markette dolaşan S.K. ve M.K. isimli iki çocuk, kasiyerin masaya bıraktığı parayı çaldı. Kısa sürede yakalanan çocukların çaldığı parayı kullanan anne ve babaanne tutuklandı.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 16:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’da çocukların çaldığı parayı kullanan kadınlar tutuklandı

    Tekirdağ’da merkez Süleymanpaşa ilçesinin Topağaç mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna bisikletle gelen S.K. (10) ile arkadaşı M.K., market içinde dolaşmaya başladı.

    Kasiyerin elindeki parayı girdiği ofiste masanın üzerine bıraktığını gören çocuklar, kasiyerin ofisten ayrılmasını fırsat bilerek masanın üzerindeki 23 bin 100 lirayı alarak bisikletlerine binip kaçtı.

    Çocukların hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    17 SUÇ KAYDI BULUNDU

    Paralarının çalındığını fark eden istasyon çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kimlik ve adres belirlemelerini yaptı.

    Evlerinde gözaltına alınan S.K. ve M.K.'nin daha önceden toplam 17 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

    Tekirdağ’da çocukların çaldığı parayı kullanan kadınlar tutuklandı #1

    SUÇLARINI KABUL ETTİ

    Pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, suçlarını kabul etti.

    Çocuklar, paranın bir kısmını harcadıklarını bir kısmını da ailelerine verdiklerini söyledi.

    Çocuklardan paraları teslim alan S.K.'nin annesi N.K., ile M.K.'nın babaannesi G.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Tekirdağ’da çocukların çaldığı parayı kullanan kadınlar tutuklandı #2

    AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

    Anne ve babaanne jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çalıntı parayı almak ve kullanmak suçundan tutuklandı.

    Çocuklar, ailelerine teslim edildi.

    Tekirdağ’da çocukların çaldığı parayı kullanan kadınlar tutuklandı #3

    Tekirdağ’da çocukların çaldığı parayı kullanan kadınlar tutuklandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir