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Tekirdağ’da çocukların çaldığı parayı kullanan kadınlar tutuklandı

Tekirdağ’da çocukların çaldığı parayı kullanan kadınlar tutuklandı

Markette dolaşan S.K. ve M.K. isimli iki çocuk, kasiyerin masaya bıraktığı parayı çaldı. Kısa sürede yakalanan çocukların çaldığı parayı kullanan anne ve babaanne tutuklandı.