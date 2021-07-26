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- Tekirdağ’da çocukların çaldığı parayı kullanan kadınlar tutuklandı
Tekirdağ’da çocukların çaldığı parayı kullanan kadınlar tutuklandı
- DHA
- 26.07.2021 - 16:29
- Güncelleme : 26.07.2021 - 16:54
Tekirdağ’da merkez Süleymanpaşa ilçesinin Topağaç mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna bisikletle gelen S.K. (10) ile arkadaşı M.K., market içinde dolaşmaya başladı.
Kasiyerin elindeki parayı girdiği ofiste masanın üzerine bıraktığını gören çocuklar, kasiyerin ofisten ayrılmasını fırsat bilerek masanın üzerindeki 23 bin 100 lirayı alarak bisikletlerine binip kaçtı.
Çocukların hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
17 SUÇ KAYDI BULUNDU
Paralarının çalındığını fark eden istasyon çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kimlik ve adres belirlemelerini yaptı.
Evlerinde gözaltına alınan S.K. ve M.K.'nin daha önceden toplam 17 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
SUÇLARINI KABUL ETTİ
Pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, suçlarını kabul etti.
Çocuklar, paranın bir kısmını harcadıklarını bir kısmını da ailelerine verdiklerini söyledi.
Çocuklardan paraları teslim alan S.K.'nin annesi N.K., ile M.K.'nın babaannesi G.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.
AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Anne ve babaanne jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çalıntı parayı almak ve kullanmak suçundan tutuklandı.
Çocuklar, ailelerine teslim edildi.