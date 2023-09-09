Tekirdağ'da çocukların motosiklet hırsızlığı Süleymanpaşa ilçesinde 5 kişiden oluşan çocuk grubu, park halindeki motosikleti çaldı. Çocukların hrısızlık yaptığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

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DHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köprüpaşı Mahallesi'nde gündüz vakti motosiklet çalındı.

Sahibinin üzerinde bıraktığı motosikleti, 5 kişilik bir çocuk grubu çaldı. Çocukların motosikleti söküp götürme anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sahibinin anahtarını üzerinde bıraktığı görülen park halinde motosikleti çalıştıran çocuklardan biri gaza basıp ilerlerken, demir bariyerlere çarpıp yere düştü ancak vazgeçmedi.

Sahibi şikayetçi oldu, çocuklar aranıyor

Kaydedilen görüntülerde ayrıca; tekrar motosiklete binen çocuğun gaza basıp uzaklaştığı diğer çocukların ise arkasından koşarak uzaklaşıyor.

Yaşanan olay sonrası motosiklet sahibi Mehmet Bozok, polise giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine polis ekipleri motosiklet çalan çocukları bulmak için kentte çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)