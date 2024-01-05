İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde yolda yürüyen Abdurrahman Güler (83), çöpleri aldıktan sonra hareket eden B.D. idaresindeki çöp kamyonunun ön tekerleğinin altında kaldı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma başlatıldı
Olayın ardından kamyon sürücüsü B.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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