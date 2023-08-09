Tekirdağ’da denize giren 2 kişi boğuldu Biri 38, diğeri 65 yaşında olan iki kişi, girdikleri denizde hayatını kaybetti.

İHA

Aynı gün aynı denize giren iki kişi hayatını kaybetti…

Acı haber, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nden geldi.

Önceki gün denize giren B.S. (38) dalgaların arasında kayboldu.

Ekipler hastaneye yetiştirdi ancak...

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, şahsı denizden çıkardı ve ilk müdahaleyi yaptı.

Ancak hastaneye kaldırılan B.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Biri daha öldü

Aynı mahallede denizde dalgaların arasında bir kişi daha olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu yine yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Z.G.’ye (65) ilk müdahaleyi yaptı.

Bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edilen Z.G. de, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.