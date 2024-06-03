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Tekirdağ'da denize mazot sızıntısına 12,6 milyon lira ceza

Tekirdağ'da denize mazot sızıntısına 12,6 milyon lira ceza Marmaraereğlisi ilçesinde, tankerden yükleme sırasında bağlantının kopup yan yatması nedeniyle denize 12 bin litre mazot sızması sonrası geminin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza kesildi.