DHA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, cumartesi günü Kamaredere Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasının limanına yakıt almaya gelen 'Alsu' isimli tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koptu. Bağlantının kopması üzerine yan yatan gemiden denize mazot sızdı.
12 milyon 600 bin lira ceza kesildi
Olay üzerine limana, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, denize yaklaşık 12 bin litre mazot sızdığı belirlendi.
Tekirdağ Liman Başkanlığı, denizin kirletmesine neden olan tankerin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uyguladı. Limanda önlem alınarak denize dökülen mazotun temizleme çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış