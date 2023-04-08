Tekirdağ'da derede cansız beden bulundu Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hayvanlarını otlatmak üzere yeşil alanlara çıkaran bir kişi derede ceset buldu.

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korkunç manzara...

Akşam saatlerinde hayvanlarını otlatmak üzere yeşil alanlara çıkaran bir kişi, Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi yanındaki derede derede bir erkek cesedi ile karşılaştı.

Durumu hemen güvenlik güçlerine ihbar ederek olay yerine gelen polis ekiplerine cesedi bulduğu yeri de gösterdi.

İlk incelemelere göre cesedin iş kıyafetleri üzerinde bulunan 35-40 yaşlarında bir erkeğe sahip olduğu belirlendi, alan güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından dereden çıkarılan erkek cesedi morga kaldırıldı.

Şahsın ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.