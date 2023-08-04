Tekirdağ'da dilencinin şaşkına çeviren ifadesi: Günde 400 - 500 lira kazanıyorum Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde halkın duygularını sömüren dilencilerden bin 400 TL para çıktı. Yakalanan bir dilenci, günde 400-500 lira kazandığını kazandığını belirtti.

İHA Tekirdağ'da Süleymanpaşa kent merkezinde bulunan cami önlerinde dilencilik yaparak vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, zabıta tarafından yakalandı. Dilencilerin birçoğu insanları daha kolay etkilemek için küçük çocukları kullanıyor. Günlük 400-500 TL kazandığını söyledi Dilencilerden biri 10 dakika sonra dilenmeye devam edeceğini belirtirken, başka bir dilenci ise günde 400-500 TL arası para kazandığını anlattı. Yakalanan dilenciler, Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğüne getirilerek üst aramasından ve kimlik kontrolünden geçirildi. Üst aramasından bin 400 TL çıktı Dilencilere, dilencilik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunulurken, dilencilerin üst aramasından çıkan bin 400 TL kamuya geçirilmek üzere encümene havale edildi.