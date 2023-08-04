Tekirdağ'da dilencinin şaşkına çeviren ifadesi: Günde 400 - 500 lira kazanıyorum
İHA

Tekirdağ'da Süleymanpaşa kent merkezinde bulunan cami önlerinde dilencilik yaparak vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, tarafından yakalandı.

Dilencilerin birçoğu insanları daha kolay etkilemek için küçük çocukları kullanıyor.

Günlük 400-500 TL kazandığını söyledi

Dilencilerden biri 10 dakika sonra dilenmeye devam edeceğini belirtirken, başka bir ise günde 400-500 TL arası para kazandığını anlattı.

Yakalanan dilenciler, Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğüne getirilerek üst aramasından ve kimlik kontrolünden geçirildi.

Tekirdağ'da dilencinin şaşkına çeviren ifadesi: Günde 400 - 500 lira kazanıyorlar

Üst aramasından bin 400 TL çıktı

Dilencilere, dilencilik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunulurken, dilencilerin üst aramasından çıkan bin 400 TL kamuya geçirilmek üzere encümene havale edildi.

Tekirdağ'da dilencinin şaşkına çeviren ifadesi: Günde 400 - 500 lira kazanıyorlar
Tekirdağ'da dilencinin şaşkına çeviren ifadesi: Günde 400 - 500 lira kazanıyorlar