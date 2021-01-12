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    Tekirdağ'da dolandırıcılıktan aranıyordu, uyuşturucudan yakalandı

    Dolandırıcılık suçundan aranan bir şüpheli, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle bulundu.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 16:14
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    Tekirdağ'da dolandırıcılıktan aranıyordu, uyuşturucudan yakalandı

    Emniyet, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonel faaliyetlerini sürdürüyor.

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

    28.5 GRAM KOKAİN BULUNDU

    Çorlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 28.5 gram kokain ele geçirildi.

    DOLANDIRICILIK KAYDI ÇIKTI

    Sürücü S.A.'nın üzerinde ise sahte basın kartı bulundu. Dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşılan şüpheli, sorguya alındı.

    Tekirdağ da dolandırıcılıktan aranıyordu, uyuşturucudan yakalandı #1

    Tekirdağ da dolandırıcılıktan aranıyordu, uyuşturucudan yakalandı #2

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