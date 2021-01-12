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- Tekirdağ'da dolandırıcılıktan aranıyordu, uyuşturucudan yakalandı
Tekirdağ'da dolandırıcılıktan aranıyordu, uyuşturucudan yakalandı
Dolandırıcılık suçundan aranan bir şüpheli, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle bulundu.
- DHA
- 12.01.2021 - 16:11
- Güncelleme : 12.01.2021 - 16:14
Emniyet, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonel faaliyetlerini sürdürüyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.
28.5 GRAM KOKAİN BULUNDU
Çorlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 28.5 gram kokain ele geçirildi.
DOLANDIRICILIK KAYDI ÇIKTI
Sürücü S.A.'nın üzerinde ise sahte basın kartı bulundu. Dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşılan şüpheli, sorguya alındı.