Tekirdağ'da drift yapan sürücüye 21 bin 729 lira ceza kesildi Şarköy ilçesinde drift yapan ve buna ilişkin görüntülerle şikayet edilen sürücüye 21 bin 729 lira ceza uygulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Son zamanlarda drift atarak diğer sürücülerin canını tahlikeye atanlara kesilen cezaların miktarı artmaya başladı. Son olay ise Tekirdağ'da kayıtlara geçti. Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Arif Hikmet Caddesi'nde vatandaşlar tarafından bir aracın drift yaptığı görüntüler kayıt altına alındı. Gözaltına alındı Otomobil sürücüsünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri incelemelerinin ardından sürücü G.Y'yi gözaltına aldı. 21 bin 729 lira ceza kesildi Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 21 bin 729 lira ceza kesildi ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Adli işlem yapıldı G.Y. hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçunu düzenleyen 179. maddesinden de adli işlem yapıldı.