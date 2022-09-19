Petrol
91.73
0.42%
Euro
18.2395
-0.24%
Dolar
18.2786
0.13%
Altın
980.11
-0.34%
Borsa
3377
-0.42%
Bitcoin
343.449
-7.40%
BTXN Coin
8.10
0.49%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Tekirdağ’da düğünde alkol içen 2 çocuk zehirlendi

    Muratlı ilçesinde 14 yaşındaki iki çocuk, düğünde içtikleri alkollü içkiden zehirlendi.
    • 19.09.2022 - 08:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’da düğünde alkol içen 2 çocuk zehirlendi

    Akşam saat 22.55’te Muratlı Küçük Sanayi Sitesi içerisinde M.G. ve P.E. isimli 14 yaşındaki iki çocuk, düğünde bir miktar alkollü içki içti.

    Zehirlenerek bayıldılar

    İHA'nın haberine göre; içtikten bir süre sonra zehirlenme belirtileri ve baygınlık yaşadılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    14 yaşındaki iki çocuk Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Tekirdağ’da düğünde alkol içen 2 çocuk zehirlendi #1


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Süper minisiyle mest etti
    Medya

    Süper minisiyle mest etti

    Konya'da bisikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 7 araca çarptı
    3. Sayfa

    Konya'da bisikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 7 araca çarptı

    Görüş Bildir