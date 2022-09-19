Tekirdağ’da düğünde alkol içen 2 çocuk zehirlendi

Muratlı ilçesinde 14 yaşındaki iki çocuk, düğünde içtikleri alkollü içkiden zehirlendi.

Akşam saat 22.55’te Muratlı Küçük Sanayi Sitesi içerisinde M.G. ve P.E. isimli 14 yaşındaki iki çocuk, düğünde bir miktar alkollü içki içti.

Zehirlenerek bayıldılar

İHA'nın haberine göre; içtikten bir süre sonra zehirlenme belirtileri ve baygınlık yaşadılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

14 yaşındaki iki çocuk Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.