Petrol
85.01
0.60%
Euro
19.8911
0.11%
Dolar
18.7148
0.28%
Altın
1.088
0.88%
Borsa
5498
-0.12%
Bitcoin
318.965
-0.13%
BTXN Coin
6.39
-1.84%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Tekirdağ'da durdurulan ambulanstan 3 bin 200 kaçak ilaç çıktı

    Çerkezköy ilçesinde, polisin özel ambulansta yaptığı aramada, gümrük kaçağı 3 bin 200 ilaç ele geçirildi.
    • 27.12.2022 - 15:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da durdurulan ambulanstan 3 bin 200 kaçak ilaç çıktı

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, gümrük kaçağı ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

    Polis, ilaçların şirkete ait özel ambulansla piyasaya dağıtıldığını belirledi.

    DHA'nın haberine göre takibe alınan M.K.'nin kullandığı ambulans, Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durdurulup arandı.

    "3 bin 200 kaçak ilaç ele geçirildi"

    Ambulansta çeşitli markalarda toplam 3 bin 200 kaçak ilaç ele geçirildi.

    Gözaltına alınan ambulans şoförü M.K. ile araçta bulunan şirket çalışanı A.B.F., ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

    Polis, şirket müdürü S.Y. ve eşi M.Y. hakkındaki soruşturmayı sürdürüyor.

    Tekirdağ da durdurulan ambulanstan 3 bin 200 kaçak ilaç çıktı #1

    Tekirdağ da durdurulan ambulanstan 3 bin 200 kaçak ilaç çıktı #2

    Tekirdağ da durdurulan ambulanstan 3 bin 200 kaçak ilaç çıktı #3

    Tekirdağ da durdurulan ambulanstan 3 bin 200 kaçak ilaç çıktı #4

    Tekirdağ da durdurulan ambulanstan 3 bin 200 kaçak ilaç çıktı #5


    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım
    Magazin

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım

    2023 yılının trafik cezaları belirlendi
    İç Haber

    2023 yılının trafik cezaları belirlendi

    Görüş Bildir