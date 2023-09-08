Tekirdağ'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı Tekirdağ'da kahvehanede silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi'nde arkadaşı ile birlikte kahvehaneye giderek önce mekanın camlarını kıran Ö.D., daha sonra içeri girerek B.E.ye saldırıp silahla bir el ateş etti.

Ö.D. ve yanındaki şüpheli kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı.

Karnından yaralanan B.E. ise olay yerine gelen ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi'ne, oradaki ilk müdahalesinin ardından da Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde sevk edildi.

Kaçan şüpheliler aranıyor

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)