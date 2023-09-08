Tekirdağ'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi'nde arkadaşı ile birlikte kahvehaneye giderek önce mekanın camlarını kıran Ö.D., daha sonra içeri girerek B.E.ye saldırıp silahla bir el ateş etti.

Ö.D. ve yanındaki şüpheli kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı.

Karnından yaralanan B.E. ise olay yerine gelen ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi'ne, oradaki ilk müdahalesinin ardından da Şehir Hastanesi'nde sevk edildi.

Tekirdağ'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Kaçan şüpheliler aranıyor

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)