Tekirdağ'da ehliyet sınavına kopya düzeneği hazırladı: Test ederken yakalandı Ehliyet sınavı öncesi polis ekipleri tarafından tarlada fark edilen 2 şahsın üzerinden kopya düzeneği çıktı.

DHA

Son dönemde ehliyet sınavlarında kopya suçları artış gösterdi.

Çeşitli düzeneklerle sınava girenlerin yakalandığı olaylar kamuoyuna yansıdı.

Bir olay da Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşandı.

Polis ekipleri, Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan ehliyet sınavı öncesi 2 kişinin sınavın yapılacağı binaya yakın bir tarlada olduğunu gördü.

Şüphe üzerine ekipler, bu kişilerin yanına gitti. Ancak polisi gören şüpheliler kaçmaya çalıştı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerden S.A. yakalandı. S.A.'nın üzerinde yapılan aramada 3 mikro kamera, 4 USB kablosu, 3 mikro kulaklık, 2 ses sağlayıcı cihaz, 2 taşınabilir kablosuz internet cihazı, 1 powerbank, 2 mikrofon yerleştirme aparatı cımbız, 2 cep telefonu ve 1 düzenek saklamaya yarayan kılıf ele geçirildi.

Ekiplerin peşine düştüğü diğer şüpheli C.B. de kısa süre sonra yakalandı.

Gözaltına alınıp emniyete getirilen şüphelilerden S.A., ifadesinde, ehliyet sınavına girecek olan C.B.'ye kopya vermek için bu düzeneği hazırladığını söyledi.

"Düzenekle kendisine kopya verecektim"

Şüphelilerden S.A., kursiyer olan diğer şüpheli C.B.'ye 3 bin lira karşılığında kopya vereceğini ve düzeneği çalışıp çalışmadığını sınav öncesi test ettiklerini belirtti.

S.A., "C.B., Halk Eğitim Merkezi'nde ehliyet almak için yapılacak e-sınav'a katılacaktı. Ben de bunun için hazırladığım düzenekle kendisine kopya verecektim. Boş arazide cihazı test ediyorduk. C.B. ile 3 bin lira karşılığında anlaştık." dedi.

S.A. ve C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.