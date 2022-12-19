Tekirdağ'da ehliyetine el konulan sürücü tekrardan yakalandı

Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücünün yine alkollü araç kullanırken yakalanması üzerine aracı, çekici çağrılarak yediemin otoparkına çekildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ekipler trafikte denetim yaptı.

Şüpheli araçların durdurulduğunu fark eden sürücü A.K, yolun kenarına kullandığı aracını park etti.

Şüphe üzerine aracın yanına giden polis ekipleri, A.K'ye alkol testi yapmak istedi.

Ceza uygulandı

Duruma itiraz eden sürücü A.K'ye, alkol testi yaptırmadığı için ceza uygulandı.

2040 yılana kadar ehliyetine el koyuldu

A.K'nin sorgusunda, daha önce de birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine mahkeme kararıyla 2040 yılına kadar el konulduğu belirlendi.

Aracının anahtarını vermemek için direnen sürücü, polis ekiplerine tepki gösterdi.

Araç otoparka kaldırıldı

AA'nın haberine göre, araç, çekici çağrılarak yediemin otoparkına çekildi.