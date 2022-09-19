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    Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü, genç bir kıza çarparak kaçtı

    Çorlu ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralanırken, kaçan ehliyetsiz sürücü düşürdüğü plakadan tespit edilerek yakalandı.
    • 19.09.2022 - 08:15
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    Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü, genç bir kıza çarparak kaçtı

    Akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çorlu - Ergene yolu tren istasyonu mevkiinde, Ergene istikametine seyreden Mehmet O. idaresindeki 33 D 5210 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen 18 yaşındaki Ceren S.’ye çarptı. Yaklaşık 52 metre sürüklenen genç kız ağır yaralandı. Ceren S., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kaçan sürücü gözaltında

    İHA'nın aktardığına göre; sürücü Mehmet O. ise olay yerinde durmayarak kaçtı. Olay yerinde plakayı düşürdüğü belirlenen kazalı aracın sürücüsü Mehmet O., Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü Mehmet O.’nun ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

    Tekirdağ da ehliyetsiz sürücü, genç bir kıza çarparak kaçtı #1

    Hayati tehlikesi var

    Yoğun bakımda tedavisi devam eden genç kızın kalça ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Ceren S.’nin Uzunköprü’den trenle Çorlu’ya ablasına geldiği ve tren istasyonundan ayrıldıktan kısa süre sonra şehir içi servislerine binmek için yaya olarak karşıdan karşıya geçerken kaza geçirdiği öğrenildi.

    Tekirdağ da ehliyetsiz sürücü, genç bir kıza çarparak kaçtı #2

    Vatandaşlar tepkili: "Yola aydınlatma yapılsın"

    Öte yandan vatandaşlar, Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi’nin Ergene ilçesine bağlandığı yolun köprüye yakın mesafesinin karanlık olması nedeniyle gerekli aydınlatma çalışması yapılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da ehliyetsiz sürücü, genç bir kıza çarparak kaçtı #3


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