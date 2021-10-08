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    Tekirdağ'da ekipler okul çevrelerine denetim gerçekleştirdi

    Okulların açılmasıyla harekete geçen ekipler, güvenlik önlemleri kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 15:56
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    Tekirdağ'da ekipler okul çevrelerine denetim gerçekleştirdi

    Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla denetimler sıklaştırıldı.

    Ekipler bölgede güvenliği sağlarken, okul çevrelerinde bulunan kıraathane ve marketleri de incelemeye aldı.

    Çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması için okullara yakın olan iş yerleri ve sokaklar mercek altına alındı.

    DÜKKAN SAHİPLERİ SORGULANDI

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Narkotik ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından düzenlenen denetim kapsamında, dükkan sahiplerine yönelik GBT kontrolü ve çeşitli sorgulamalar yapıldı.

    İncelemeler düzenli aralıklarla yapılmaya devam ediyor.

    Tekirdağ'da ekipler okul çevrelerine denetim gerçekleştirdi VİDEO

    Tekirdağ da ekipler okul çevrelerine denetim gerçekleştirdi #1

    Tekirdağ da ekipler okul çevrelerine denetim gerçekleştirdi #2

    Tekirdağ da ekipler okul çevrelerine denetim gerçekleştirdi #3

    Tekirdağ da ekipler okul çevrelerine denetim gerçekleştirdi #4

    Tekirdağ da ekipler okul çevrelerine denetim gerçekleştirdi #5

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