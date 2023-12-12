Tekirdağ'da 'eşime baktın’ tartışması: Kalbinden bıçaklandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sunay Sorgun, yanındaki eşine baktıklarını öne sürdüğü 2 kişiyle çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gece saat 23.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak’ta taksicilik yapan Sunay Sorgun (29), eşi ile birlikte kafeden çıkıp evlerini giderken, sokak üzerinde, Y.Ç. ve Ş.Ö. ile karşılaştı.

Sorgun ile eşine baktıklarını öne sürdüğü Y.Ç. ve Ş.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi.

Y.Ç., bir süre sonra eşiyle evlerine doğru giden Sorgun'u ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayıp kaçtı.

Kurtarılamadı

Kanlar içinde yere yığılan Sorgun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Sorgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan Y.Ç. ile Ş.Ö.'yü evlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Bıçaklayan şahıs tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç., çıkarıldığı hakimlikte 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Ş.Ö. serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)