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Tekirdağ'da eşini benzinle yakan cani ifade verdi

Tekirdağ'da eşini benzinle yakan cani ifade verdi

Ayşe A.'yı canice yakarak yaralayan Ekrem A.'nın, daha önce eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle hapis cezası aldığı ve intikam için bunu yaptığı ortaya çıktı.