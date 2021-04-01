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- Tekirdağ'da eşini benzinle yakan cani ifade verdi
Tekirdağ'da eşini benzinle yakan cani ifade verdi
- İHA
- 01.04.2021 - 14:50
- Güncelleme : 01.04.2021 - 14:54
Tekirdağ'da yaşayan Ekrem A., kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Ayşe A.'yı konuşmak için Süleymanpaşa ilçesindeki ormanlık alana götürüp, üzerine benzin dökerek yakmıştı.
Ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alınırken, olaydan kısa süre sonra yakalanan cani koca tutuklanmıştı.
Tutuklu Ekrem A.’nın verdiği ifade ortaya çıktı.
İNTİKAM İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ
İddiaya göre Ayşe A.'nın, eşi Ekrem A.’dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduktan bir süre sonra çocuklarını gerekçe göstererek şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Muratlı ilçesinde devam eden kamu davasında Ekrem A., 3 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
Hapis cezasına çarpıtılan Ekrem A.'nın konuşmak için ormana götürdüğü eşini “Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım.” diyerek üzerine benzin döküp yaktığı öğrenildi.