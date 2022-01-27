Tekirdağ’da eşini öldüren koca intihar etti

Tartıştığı eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdıran koca, aynı silahı başına dayayarak ateş açtı. 2 çocuk sahibi çift hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ve iki çocukları olan İlker Ustaoğulları (27) ile eşi Esra Ustaoğulları (22) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Ustaoğulları, çocuklarının gözü önünde eşine tabancayla ateş etti.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Esra Ustaoğulları, kanlar içerisinde yere yığılırken İsker Ustaoğulları, aynı silahı başına dayadı ve ateş açtı.

KOMŞULAR SİLAH SESİNİ DUYDU

Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine geldi.

TALİHSİZ KADIN HASTANEDE CAN VERDİ

Polis, kilitli olan daire kapısını kırıp girdiği içeride çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İlker Ustaoğulları'nın yaşımını yitirdiği belirlendi, ağır yaralı eşi ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İlker Ustaoğulları’nın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.