Tekirdağ'da evcil ördek görenleri şaşırtıyor

5 aydır beslediği ördeğiyle gezen adam, sokağa çıktığında veya köye gittiğinde her zaman yanında olduğunu söyledi. Sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmayan ördek yanlarına kimseyi yaklaştırmıyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Yakup Ayten, torunu tarafından hediye edilen ördeğe gözü gibi bakıyor.

Bir haftalıkken beslemeye başladıkları ördeğe 'Duman' adını veren Ayten, ördeği bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Şimdilerde 5 aylık olan ördek de sahibinin peşinden ayrılmıyor.

Sahibine kimseyi yaklaştırmıyor

Büyüdükçe sahibinin peşine düşmeye başlayan Duman, artık her yere sahibiyle gidiyor.

İHA'nın aktarımına göre; sokakta görenlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan ördek, sahibine başkalarının yaklaşmasına izin vermiyor.

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"Beraber istediğimiz yere gideriz"

Ördeğini bir süre dışarıda gezdiren Yakup Ayten, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yavruyken bunu çocuk alıyor, toruna. Bir hafta, on gün bakıyorlar evde, ondan sonra bakamayınca bana getiriyorlar. Ensesinden tutmuş, 'Dede sana bir hediyem var’ dedi getirdi. Onunla başladık, bir haftalıktan bu yana 5 ay oldu. Devamlı beraberiz, kendi elimle besliyorum. Elimden yedirdim, elimde büyüdü. Onun için şu anda beraber istediğimiz yere gideriz. Sürekli her gün bir tur yaparız, tur yapmadığımız takdirde zaten kesinlikle rahat durmaz, bağırır, kolu komşuyu rahatsız eder. Şu ana kadar komşulardan da bir şikayet yok.” dedi.

"Günün 2 saatini ben ona ayırıyorum"

Ayten, açıklamasının devamında, vatandaşların bu durum karşısında hayretler içerisinde kaldığını ifade ederek, “Şaşırıyorlar, şaşırma zaten çok fazla. Şu bir gerçek, her çeşit hayvanla karşılaşan var ama ördekle ilk defa karşılaştıkları için bu da bir ilktir. Benim için bir gururdur hayvan sevgisi. İlk zamanlarda evin yanında, evin çevresinde adım adım ilerleye ilerleye ve şu anda alıştı, artık istediğim yere kadar giderim. Hiç sıkıntısız köye gittim, soğan tarlasına gittim, su yalaklarına gittim, yüzdü. Burada da zaten evde su havuzu var, normal şekilde günde 3 defa banyosunu yapar. Biliyorsunuz ördek suyu sever, ama ben temiz baktığım için balçığa salmadım, salmam. Günün 2 saatini ben ona ayırıyorum; sabah, öğlen, akşam olmak şartıyla günün 2 saati devamlı onlayım.” diye konuştu.