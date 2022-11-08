Çorlu'da bir adam, evine davet ettiği arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaraladı. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs evden çıkarak yere yığıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Serkan Uçum, önceki gece arkadaşı Nihat K.'yi evine davet ederek dehşet saçtı.

Sabah saatlerinde arkadaşına silahla ateş ederek göğsünden yaralayan Uçum, arkasına bakmadı.

Yaralı halde sokağa çıkan Nihat K., kapının önünde yere yığıldı. Evden çıkan Uçum ile 2 kadın, Nihat K.'ye müdahale ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirdi.

O anlar kayıt altına alındı

Saldırganın o anları ise çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yaralının sağlık durumu ağır

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nihat K., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da evine çağırdığı arkadaşını silahla vurdu ViDEO

Saldırgan tutuklandı

Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı inceleme yaptıktan sonra Serkan Uçum'u gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçum, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"İnsan evine çağırdığı arkadaşını silahla vurmaz"

DHA'nın haberine göre, Serkan Uçum'un ifadesinde, olayın nasıl olduğunu anlayamadığını öne sürüp, "Silahın nasıl ateş aldığını bilmiyorum. İnsan evine çağırdığı arkadaşını silahla vurmaz. Nasıl oldu, bilmiyorum." dediği öğrenildi.





