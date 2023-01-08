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    Tekirdağ’da evine gittiği arkadaşı tarafından bıçaklandı

    Evine gittiği ev sahibi arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen şahıs yaralandı.
    • 08.01.2023 - 07:34
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    Tekirdağ’da evine gittiği arkadaşı tarafından bıçaklandı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir ikamette, U.K. isimli arkadaşının evine giden O.K. burada henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

    Kasık bölgesinden bıçaklandı

    İddiaya göre, ev sahibi U.K.’nin bıçaklı saldırısı sonrası kasık bölgesinden yaralanan O.K. kanlar içinde kaldı. Can havliyle sokağa kaçan O.K. yere düşerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

    İHA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

    Tekirdağ’da evine gittiği arkadaşı tarafından bıçaklandı #1

    Dur ihtarına uymayıp polis aracını kazaya sürüklemişti

    Öte yandan yaralı O.K.’nin yaklaşık 1 hafta önce, Çorlu Hıdırağa Mahallesi’nde dur ikazına uymayan aracın kovalamaca esnasında polis otosunun kaza yapması ve 1 polis memurunun hafif yaralanmasıyla sonuçlanan kaza olayına karıştığı ortaya çıktı. O.K. o günkü ifadesinde sürücünün kendisi olmadığını iddia etmişti.

    Tekirdağ’da evine gittiği arkadaşı tarafından bıçaklandı #2

    Tekirdağ’da evine gittiği arkadaşı tarafından bıçaklandı #3

    Tekirdağ’da evine gittiği arkadaşı tarafından bıçaklandı #4


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