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- Tekirdağ'da evini temizleyen kadın dezenfektanı su sanıp içti
Tekirdağ'da evini temizleyen kadın dezenfektanı su sanıp içti
Muratlı ilçesindeki evinde temizlik yapan 55 yaşındaki kadın, su zannettiği sıvı dezenfektanı içti. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden kadının durumunun iyi olduğu aktarıldı.
- 25.06.2022 - 17:04
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.
İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, evinde temizlik yapan 55 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı.
Sıvı dezenfektanı su sanıp içti
Temizliği bitiren kadın, müştemilat kısmına geçtiği esnada masanın üzerinde bulunan ve su zannettiği sıvı dezenfektanı yudumlamaya başladı.
Olayın ardından hastaneye koştu
Kadın, içtiği maddenin su olmadığını anlaması üzerine hızla tükürerek kendi imkanları ile hastaneye gitti.
İHA'nın aktarımına göre, şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.