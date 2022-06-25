Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
362.254
0.45%
BTXN Coin
7.52
-5.05%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C

    Tekirdağ'da evini temizleyen kadın dezenfektanı su sanıp içti

    Muratlı ilçesindeki evinde temizlik yapan 55 yaşındaki kadın, su zannettiği sıvı dezenfektanı içti. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden kadının durumunun iyi olduğu aktarıldı.
    • 25.06.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da evini temizleyen kadın dezenfektanı su sanıp içti

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, evinde temizlik yapan 55 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı.

    Sıvı dezenfektanı su sanıp içti

    Temizliği bitiren kadın, müştemilat kısmına geçtiği esnada masanın üzerinde bulunan ve su zannettiği sıvı dezenfektanı yudumlamaya başladı.

    Olayın ardından hastaneye koştu

    Kadın, içtiği maddenin su olmadığını anlaması üzerine hızla tükürerek kendi imkanları ile hastaneye gitti.

    İHA'nın aktarımına göre, şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


    İlginizi Çekebilir

    SoloTürk'ten Kocaeli'de nefes kesen gösteri uçuşu
    3. Sayfa

    SoloTürk'ten Kocaeli'de nefes kesen gösteri uçuşu

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İspanya'da ekonomik krize karşı 9 milyar euroluk paket
    Ekonomi

    İspanya'da ekonomik krize karşı 9 milyar euroluk paket

    Görüş Bildir