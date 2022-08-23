Tekirdağ'da evinin önünde damadı vurulan kadın isyan etti

Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan B.D. bacağından yaralandı. Komşuların yardım etmemesine sinirlenen kayınvalidesi "İnsanlık kalmamış" diyerek tepkisini dile getirdi.

Tekirdağ Çorlu’da evinin önünde B.D. silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Zafer Aralığı Sokak’ta yaşandı. Bacağından yaralanan B.D., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Evin önünde, komşuların yardıma gelmemesine isyan eden kadın, tepkisini saklamadı.

Kurşun yağmuruna tutuldu

Edinilen bilgiye göre, B.D. isimli kişi, arkasından gelen bir saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Saldırgan daha sonra kayıplara karıştı.

Bacağından yaralanan B.D., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

"Komşuluk denen bir şey kalmamış"

İHA'nın haberine göre; öte yandan komşularına tepki gösteren kadın, “Yazıklar olsun, hiç mi komşuluk kalmamış. Kimse de yardıma koşmadı. Komşuluk denen bir şey kalmamış.” dedi.