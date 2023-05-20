Tekirdağ'da fazla gelen hesap sonrasında kebapçıda kan aktı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kebapçıda yüksek gelen hesap sonrasında kan aktı.
Kebapçıya gelen dört kişi yemek yedikten sonra gelen hesabın yüksek olduğunu iddia ederek, işletme sahibi ve çalışanlarla tartıştı.
Tartışma kısa sürede alevlenirken, hesaba itiraz eden dört kişi çalışanlara hakaretler ederek aynı zamanda darbedip kebapçıdan ayrıldı.
Olayın ardından işletme sahibi ve çalışanlar Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendilerini darbeden şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunarak kebapçıya geri döndü.
Silahla saldırdılar
Yaşanan olayın üzerinden yaklaşık bir saat sonra kebapçıya bu sefer üç arkadaşıyla gelen Tunay B. içerisinde müşterilerinde bulunduğu işyerini kurşunlayarak olay yerinden koşarak kaçtı.
İşletme sahibi silahtan yaralandı
Tunay B.'nin silahından çıkan mermilerden biri işletme sahibi Sebhatin G'ye isabet etti.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Aldığı mermi ile bacağından vurularak yaralanan Sebhatin G.'ye olay yerinden geçen vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirerek durumu hemen Acil Servis Ekiplerine bildirdiler.
Sebahattin G. ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli hastaneye kaldırıldı
Olayın ardından kaçan zanlılar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bacağından vurulan Sebhatin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
O anlar kaydedildi
Öte yandan, zanlıların kebapçıyı kurşun yağmuruna tuttuğu anlar yakınlardaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.