Tekirdağ'da feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

- Malkara-Tekirdağ karayolu Yağcı Kavşağı'nda zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- Kazada infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç ve kardeşi Semih Genç olay yerinde öldü.
- Tır sürücüsü K.İ. ve diğer araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Kavşağı'nda 1 Aralık gecesi meydana gelen olayda, dorseli tır kullanan K.İ. kavşağa dönüş yaptığı sırada arkadan gelen otomobil, tıra çarptı.
Araçta sürücü olarak bulunan Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç ile yanında bulunan kardeşi Semih Genç, çarpmanın etkisiyle sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
2 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın hemen ardından aracın arkasından gelen otomobilin sürücüsü Y.G., kontrolünü kaybedip kazaya karıştı.
Bu araçta yolcu olarak bulunan H.G., hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili tır sürücüsü K.İ. ile diğer araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.