Tekirdağ'da feci kaza: Yolun karşısına geçecekti, minibüs sonu oldu Otomobili ile yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki sürücü, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti. Feci kaza kameraya yansırken, minibüs şoförü gözaltına alındı.

İHA

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi Edirne Yolu üzerinde 59 FV 887 plakalı otomobili ile seyir halinde olan 64 yaşındaki Alaaddin Demir, yolun karşısına geçmeye çalışırken Çorlu istikametine seyreden R.H. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

Feci kaza, çevredeki, güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Metrelerce sürüklendi

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Alaaddin Demir’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, minibüs sürücüsü R.H.’yi gözaltına aldı.

Geçen yıl torununu kaybetti

Kazada ölen Alaaddin Demir’in geçen yıl su deposu altında kalan torununu kaybettiği öğrenildi.

Demir’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.