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- Tekirdağ'da FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan Suriyeliler
Tekirdağ'da FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan Suriyeliler
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yaşlı kadını FETÖ yalanıyla 300 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 2 şüpheliden biri tutuklandı.
- DHA
- 24.03.2021 - 12:47
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki N.Ç.'yi telefonla arayan 2 kişi, kendilerini Şarköy Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başkomiser olarak tanıtıp, FETÖ yalanıyla 300 bin lira dolandırdı.
N.Ç.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların Suriye uyruklu İ.A. ve A.E. olduğunu tespit etti.
İSTANBUL'DA YAKALANDILAR
Polisten kaçmak için sık sık taksi değiştirerek İstanbul’a geldikleri belirlenen şüpheliler, saklandıkları adreste yakalandı.
Gözaltına alınıp Şarköy’e getirilen ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden A.E. tutuklandı, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.