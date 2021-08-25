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    Tekirdağ’da freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarptı

    Bakım için servise bırakılan halk otobüsünün, deneme sürüşü sırasında frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan otobüsün çarpmasıyla 7 araç hurdaya döndü.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 18:02
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    Tekirdağ’da freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarptı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki yeni sanayi sitesinde 59 EG 866 plakalı halk otobüsü, önceki gün arıza sebebiyle servise bırakıldı.

    Test etmek amacıyla site içerisinde sürüşe çıkan görevli idaresindeki araç,  frenlerinin boşalmasıyla kontrolden çıktı.

    DORSEYE ÇARPARAK DURDU

    Park halindeki 7 ayrı araca çarpan otobüs, aynı hizadaki bir dorseye çarparak durdu.

    Araçların hurdaya döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

    Tekirdağ’da freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarptı #1

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Demetleme Büro Amirliği ekipleri, kaza yerine gelerek inceleme yaptı.

    Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Tekirdağ’da freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarptı #2

    Tekirdağ’da freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarptı #3

    Tekirdağ’da freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarptı #4

    Tekirdağ’da freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarptı #5

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