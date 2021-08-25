Tekirdağ’da freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarptı

Bakım için servise bırakılan halk otobüsünün, deneme sürüşü sırasında frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan otobüsün çarpmasıyla 7 araç hurdaya döndü.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki yeni sanayi sitesinde 59 EG 866 plakalı halk otobüsü, önceki gün arıza sebebiyle servise bırakıldı.

Test etmek amacıyla site içerisinde sürüşe çıkan görevli idaresindeki araç, frenlerinin boşalmasıyla kontrolden çıktı.

DORSEYE ÇARPARAK DURDU

Park halindeki 7 ayrı araca çarpan otobüs, aynı hizadaki bir dorseye çarparak durdu.

Araçların hurdaya döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.





SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Demetleme Büro Amirliği ekipleri, kaza yerine gelerek inceleme yaptı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.



