İHA
Minibüsün freni boşaldı, sonrasında ortalık karıştı…
Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde oldu.
İddiaya göre, freni devreden çıkan park halindeki minibüs, hareket etti, yolun kenarında bulunan araçlara çarptı.
Faciaya ramak kala...
Büyük gürültü sonrası iş yerlerinde bulunan vatandaşlar, panikle kendini dışarıya attı.
Yolda kimsenin olmayışı ise olası bir facianın önüne geçti.
O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Öte yandan 4 araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.