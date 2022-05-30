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    Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 kişiye gözaltı, otele 27 bin TL ceza

    Fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 2 otele düzenlenen operasyonda 8 kadına sınır dışı, 4 kişiye gözaltı kararı verilirken, otellere 27 bin TL cezası kesildi.
    • 30.05.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 17:19
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    Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 kişiye gözaltı, otele 27 bin TL ceza

    Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı iddası üzerine harekete geçildi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile 2 otele yöneldi.

    19 kişi yakalandı

    Operasyonlarda; 7 Özbekistan, 1 Fas uyruklu olmak üzere 8 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi ve 7 müşteri yakalandı.

    Tekirdağ da fuhuş operasyonu: 4 kişiye gözaltı, otele 27 bin TL ceza #1

    Otellere 27 bin lira ceza

    Yapılan incelemede, fuhuş yaptırılan kadınlar ile bu kadınlarla birlikte olan erkeklerin otele kayıt yaptırmadıkları tespit edildiğinden otellere 27 bin lira idari para cezası kesildi.

    Fuhşa sürükleyen 4 kişi için işlem başlatıldı

    Fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 4 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri için işlem başlatıldı.

    Yabancı kadınlar sınır dışı edilecek

    Olayın mağduru olan ve fuhuş yaptırılan 8 kadının sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı


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