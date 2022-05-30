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- Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 kişiye gözaltı, otele 27 bin TL ceza
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 kişiye gözaltı, otele 27 bin TL ceza
Fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 2 otele düzenlenen operasyonda 8 kadına sınır dışı, 4 kişiye gözaltı kararı verilirken, otellere 27 bin TL cezası kesildi.
- 30.05.2022 - 17:14
- Güncelleme : 30.05.2022 - 17:19
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı iddası üzerine harekete geçildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile 2 otele yöneldi.
19 kişi yakalandı
Operasyonlarda; 7 Özbekistan, 1 Fas uyruklu olmak üzere 8 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi ve 7 müşteri yakalandı.
Otellere 27 bin lira ceza
Yapılan incelemede, fuhuş yaptırılan kadınlar ile bu kadınlarla birlikte olan erkeklerin otele kayıt yaptırmadıkları tespit edildiğinden otellere 27 bin lira idari para cezası kesildi.
Fuhşa sürükleyen 4 kişi için işlem başlatıldı
Fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 4 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri için işlem başlatıldı.
Yabancı kadınlar sınır dışı edilecek
Olayın mağduru olan ve fuhuş yaptırılan 8 kadının sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı