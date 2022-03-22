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    Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

    Twitter ve Instagram gibi sosyal mecralardan fuhuş organize eden çeteye operasyon düzenlendi. 3’ü kadın olmak üzere 5 kişi, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 13:59
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    Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kapaklı ilçesinde fuhuş organize eden çeteye operasyon yaptı.

    Çetenin, müşterilerini Twitter ve Instagram gibi sosyal platformlardan bulduğu tespit edildi.

    Operasyonda M.B. (34), S.C. (23), S.A. (47) adlı kadın şahıslar ve fuhuş yaptırdığı tespit edilen T.B. (42), İ.Ö. (37) adlı iki erkek şahıs gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 12 adet fişek, fuhuş amaçlı kullanılan 4 adet cep telefonu ve fuhuşta kullanılan cinsel içerikli materyaller ele geçirildi.

    Ayrıca fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 1.935 TL nakit paraya da el konuldu.

    Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı VİDEO

    SAHTE HESAPLARLA REKLAM YAPMIŞLAR

    Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Öte yandan çetenin, Twitter ve Instagram’da sahte hesaplar satın alarak fuhuş reklamı yapmak için kullandığı ve ilçe isimlerini ülke gündemine soktuğu öğrenildi.

    Tekirdağ da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı #1


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