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- Tekirdağ'da gemiden düşen Hint'in cansız bedenine ulaşıldı
Tekirdağ'da gemiden düşen Hint'in cansız bedenine ulaşıldı
- DHA
- 26.04.2021 - 12:01
- Güncelleme : 26.04.2021 - 12:10
Rusya’nın Taupse Limanı'ndan Honduras'ın Puerto Cortes Limanı'na giden Singapur bayraklı 180 metre boyundaki 'Strategic Unity' adlı gemi, 24 Nisan akşamı saat 19.00 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İnceburun mevkisinden geçerken, Hindistan uyruklu gemici 33 yaşındaki Khehra Jagjit Singii denize düştü.
Kaptanın durumu yetkililere bildirmesinin ardından denize düşen gemici için 5 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgede arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİ ÇANAKKALE'DE BULUNDU
Akıntıyla sürüklenen gemicinin Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Hamzakoy sahilinde cansız bedeni, bu sabah yürüyüş yapan kişiler tarafından bulundu.
İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından, gemi kaptanı tarafından teşhis edilen gemicinin cesedi, Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Khehra Jagjit Singii'nin, olaydan 16 saat önce İstanbul'dan gemiye yeni dahil olduğu öğrenildi.