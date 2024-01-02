Haberler



3. Sayfa



Tekirdağ'da gençlerin araçlarla tehlikeli yolculuğu

Tekirdağ'da gençlerin araçlarla tehlikeli yolculuğu Tekirdağ Çorlu'nun en işlek caddesinde seyir halindeki otomobillerin arkasına tutunarak yolculuk etmek isteyen bir grup patenli genç canlarını tehlikeye atarken, o anlar vatandaş tarafından görüntülendi.