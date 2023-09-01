İHA
Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, TOKİ uygulama noktasında gece saat 23.45 sıralarında şüpheli bir araç durduruldu.
Bir araçtan 12 kişi çıktı
Yapılan incelemede araçta 8 Pakistan ve 2 Mali uyruklu şahıs olduğu tespit edildi.
Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan yasal işlem başlatıldı.