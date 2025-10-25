Abone ol: Google News

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 18 organizatör tutuklandı

4 ilde polisin göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 11:55
  • Tekirdağ ve diğer 3 ilde yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.
  • Bu kişilerden 18'i tutuklanırken, diğer 50 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
  • Operasyon kapsamında 47 kaçak göçmen, 1 FETÖ firarisi ve 2 hükümlü de yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele sürüyor...

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanarak sınır bölgelerine düzensiz göçmen sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

23 Temmuz'da başlatılan çalışma kapsamında şüpheliler tek tek tespit edilerek Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

50 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda araçlarda 47 kaçak göçmen, 1 FETÖ firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 Türk vatandaşı olmak üzere 50 kişi de yakalandı.

18'İ TUTUKLANDI

Tekirdağ'da adliyeye sevk edilen 27 organizatörden 18'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Diğer 50 kişi hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

