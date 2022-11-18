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    Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra etkili olan lodos, beraberinde çamur getirdi. Lodos sonrası şehirde etkili olan çamur yağışı, araçları ve balıkçı teknelerini kirletti.
    • 18.11.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 11:39
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    Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nde güneyden gelen lodos fırtınası etkili oldu.

    Güneyden gelen lodos, beraberinde çamur yağışı getirdi. Kentte etkili olan çamur yağışı, araçları ve balıkçı teknelerini çamurla kapladı.

    Oto yıkamacılar doldu taştı

    Araçları kirlenen vatandaşlar, oto yıkamacıların yolunu tuttu.

    Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası sebebiyle denizde bulunan birçok balıkçı teknesi de limana dönerek rıhtıma bağlandı. Denizde bulunan uluslararası ticaret gemileri ise açıkta bekledi.

    "Şimdi her sene bazen böyle çamurlar yağıyor"

    İHA'nın aktardığına göre Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 2 günden beridir lodos devam ediyor. Balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine şu anda ağ tamirleri ile devam ediyor. Allah izin verirse cumartesi günü tekrar lodos etkisini azaltacak. Balıkçı arkadaşlarımız palamut avcılığına devam edecek inşallah. Şimdi her sene bazen böyle çamurlar yağıyor. Ama biz balıkçı arkadaşlara bunun bir zararı yok. Sonuç itibari ile araçlarımız üzeri çamurlandı, teknelerimiz çamurlandı. Biz de sabah kalktık temizliğimizi yaptık. Faaliyetlerimize devam edeceğiz inşallah.” dedi.

    Tekirdağ da gökten çamur yağdı #1

    Tekirdağ da gökten çamur yağdı #2

    Tekirdağ da gökten çamur yağdı #3

    Tekirdağ da gökten çamur yağdı #4


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