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    Tekirdağ'da görev yapan öğretmen koronaya yenik düştü

    Tekirdağ'da görev yapan öğretmen Fatih Korgancı, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 12:29
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    Tekirdağ'da görev yapan öğretmen koronaya yenik düştü

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde öğretmenlik yapan Fatih Korgancı, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Evli ve 1 çocuk babası olan Korgancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    YOĞUN BAKIMA ALINARAK ENTÜBE EDİLMİŞTİ

    Kapaklı'nın Yıldızkent Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Fatih Korgancı ile kendisi gibi öğretmen olan eşi Nebahat Zühre Korgancı, mart ayında koronavirüse yakalandı.

    Nebahat Korgancı tedavisinin ardından taburcu edilirken eşi Fatih Korgancı'nın durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı. Entübe edilen Fatih öğretmen, koronavirüse yenik düştü.

    OKULDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

    Koronavirüse yenik düşen Fatih öğretmenin ölümü, ailesi ve okulunda büyük üzüntüye neden oldu.

    Tekirdağ da görev yapan öğretmen koronaya yenik düştü #1

    Tekirdağ da görev yapan öğretmen koronaya yenik düştü #2

    Tekirdağ da görev yapan öğretmen koronaya yenik düştü #3

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