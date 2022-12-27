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    Tekirdağ'da hafif ticari araç yayayı yola savurdu

    Hafif ticari aracın çarptığı yayanın, havaya savrularak yere düştüğü anlar bir iş yeri kamerasına yansıdı.
    • 27.12.2022 - 09:47
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    Tekirdağ'da hafif ticari araç yayayı yola savurdu

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dikkatsiz yaya canından oluyordu.

    Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı mevkiinde bir yaya yolun karşısına geçmek için adım attı.

    Bu sırada Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden hafif ticari araç, yola kontrolsüz çıkan yayaya çarptı.

    Kaza sonrası havaya savrulan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştururken adamın kazanın etkisiyle yaralandığı tespit edildi.

    Yaralı hastane kaldırıldı

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, bunun yanı sıra yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

    Tekirdağ'da aracın çarptığı yaya havaya savruldu VİDEO

    Tekirdağ da hafif ticari araç yayayı yola savurdu #1

    Tekirdağ da hafif ticari araç yayayı yola savurdu #2

    Tekirdağ da hafif ticari araç yayayı yola savurdu #3


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