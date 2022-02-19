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    Tekirdağ'da hamile eşe darp

    Tartışma yaşadığı eşi tarafından şiddete maruz kalan hamile bir kadın, hastanelik oldu.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 09:17
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    Tekirdağ'da hamile eşe darp

    Tekirdağ'ın Esentepe Mahallesi Emlak Konutları'nda yaşayan yabancı uyruklu çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    HAMİLE EŞİNİ DARBETTİ

    Tekme ve tokatla eşine saldıran öfkeli şahıs, hamile eşinin yaralanmasına neden oldu. Yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    POLİS GÖZALTINA ALDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise dayakçı kocayı gözaltına alarak emniyete götürdü.

    Tekirdağ da hamile eşe darp #1

    Tekirdağ da hamile eşe darp #2


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