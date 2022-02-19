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- Tekirdağ'da hamile eşe darp
Tekirdağ'da hamile eşe darp
Tartışma yaşadığı eşi tarafından şiddete maruz kalan hamile bir kadın, hastanelik oldu.
- İHA
- 19.02.2022 - 09:17
Tekirdağ'ın Esentepe Mahallesi Emlak Konutları'nda yaşayan yabancı uyruklu çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
HAMİLE EŞİNİ DARBETTİ
Tekme ve tokatla eşine saldıran öfkeli şahıs, hamile eşinin yaralanmasına neden oldu. Yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
POLİS GÖZALTINA ALDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise dayakçı kocayı gözaltına alarak emniyete götürdü.